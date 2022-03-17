Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye’ye büyük övgü!

"SAVAŞTAN KAÇANLARA DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, video konferansla katıldığı toplantıda, Ukrayna'da patlak veren savaşla birlikte yeni bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Avrupa Birliği'nin savaşa engel olmak ve savaşın bir an önce sona ermesi için ciddi çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Schinas, "Bir daha asla savaşa müsaade etmemek üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Savaşla birlikte BM ve AB tarafından paylaşılan değerler ayaklar altına alındı. 2 Mart'taki Genel Kurul'da Rusya'ya savaşı durdurması için güçlü bir mesaj gönderdik. Bunun belirleyici ve tarihi bir an olduğunu düşünüyorum. Bu karanlık dönemlerden geçerken ortak değerlerimize bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik." dedi.

Savaşla birlikte AB bölgesine mülteci akını olduğunu anlatan Schinas, AB kurumları, ülkeler ve halk olarak bu krizi yönetmeye çalıştıklarını dile getirdi. Schinas, göçlerin ardından hızlı bir şekilde organize olunduğunu vurgulayarak "AB son günlerde daha önce hiç görülmedik koşullara karşı tedbirler aldı. Savaştan kaçanlara destek vermeye çalışıyoruz. İnsanları koşulsuz ve derhal ikamet ettirme ve istihdama erişim üzerine çalışıyoruz. Ortaya çıkan dayanışma savaşın ötesine geçti. Bunu sahada ben de izleme fırsatı buldum. Macaristan sınırına giderek insanların göçmenlere nasıl yardım ettiğini, nasıl seferber olunduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın bir kez daha mülteci sağlığı konusunu ciddi şekilde gündeme getirdiğini belirten Schinas, şöyle devam etti:

"İnsanlar hastaneler bombalanırken, nasıl durabilir? Hamileler, yaşlılar bu durumdayken kim durabilir? Bu konuda destek için hazırız ve sağlık hizmeti vermeye, kapsamlı destek sunmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda uluslararası iş birliği yapmaya da çalışıyoruz. DSÖ ciddi efor sarf ederek insani koridor açılmasını talep etti. Uluslararası destek ve dayanışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde milyonlarca göçmenin sağlık ihtiyacını unutamayız. Kendilerini güvensiz ve kırılgan buluyorlar ve fırsat arıyorlar. Burada AB ve Türk ortaklığı önemli. Türkiye'deki göçmenlere de destek vermeye çalışıyoruz. Hepimiz Türkiye'deki başarıdan gurur duymalıyız. Aynı insani duygularla göçmen sağlığı uluslararası bir hak haline getirilmeli."

Schinas, dünyadaki tüm partner kuruluşlar ve ülkelerle kapsamlı bir göçmen politikasına ihtiyaç duyulduğunu, hem köken hem de hedef ülkelere destek için daha ciddi çalışmalar yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.