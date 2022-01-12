Kadıköy metroda kadınlara bıçakla saldıran Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi isteniyor
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 2021 Kasım ayında kadınlara elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan 32 yaşındaki Emrah Yılmaz ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Yılmaz’ın 18 sene 3 aya kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Kasım 2021 tarihinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolculara elindeki bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) ile ilgili beş ayrı suçtan 18 sene 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
OLAY GÜNÜ NE OLDU?
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Emrah Yılmaz'ın olay günü Ataşehir'e gitmek için evden çıktığı, Tavşantepe-Kadıköy metrosuna bindiği, metroya bindiğinde üzerinde bir bıçak bulunduğu, metro hareket ettikten birkaç durak sonra metroda bulunan mağdur Azize Nur Kara'nın yüzünde bulunan maskesini yüzüne çekmesi konusunda uyardığı, mağdurun cildindeki rahatsızlıktan dolayı maskeyi çekemeyeceğini söylemesi üzerine şüpheli Yılmaz'ın hakaret etmeye başladığı, bu sırada da müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın olaya müdahil oldukları anlatıldı.
ADLİ RAPOR ONAYLANDI
Müşteki Senanur Damgacı'nın şüpheliyi düzgün konuşması için uyardığının belirtildiği iddianamede, ardından şüphelinin müştekiye küfürler ederek bağırdığı, şüphelinin müştekinin üzerime yürüdüğü, Nilgün Damgacı'nın araya gitmesiyle şüphelinin ittiği, bu yüzden Nilgün Damgacı'nın yere düştüğü, müşteki Nilgün Damgacı'nın şüphelinin bu eylemi sonucu aldığı adli rapora göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, ardından şüphelinin bıçağını çıkararak müştekilere savurup hakaretler etmeye devam ettiği, tehditler yağdırdığı aktarıldı.
METRODAKİ VATANDAŞLARA TEHDİT: 'HEPİNİZİ DOĞRARIM'
Aynı zamanda iddianamede, şüphelinin bıçağını hem müştekilere hem de metrodaki diğer kişilere savurduğu, 'Hepinizi doğrarım' şeklinde tehditler ettiği, bu nedenle şüphelinin üzerine atılı suçlamaları işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığı, dosyadaki görüntü kayıtlarında da bu durumun görüldüğü, tüm deliller değerlendirildiğinde şüphelinin cezalandırılmasının gerektiği vurgulandı.
SABIKA DOSYASI KABARIK
Metronun güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, saldırganın 9 kez 'uyuşturucu kullanmak', 1 kez 'uyuşturucu madde ticareti', 6 kez 'tehdit', 3 kez 'kasten yaralama', 2 kez 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 1 kez de 'mala zarar verme' suçundan olmak üzere toplam 22 sabıkası bulunan Emrah Yılmaz olduğunu belirledi.
18 YIL HAPSİ İSTENDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddiaamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ile mağdur ve müştekileri karşı "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
EVİNDE KISKIVRAK YAKALANDI
Yılmaz'ın kaldığı Maltepe, Zümrütevler Mahallesi'ndeki evine gece saat 02.30'da operasyon düzenlendi.
Evdeki aramada, Yılmaz'ın taşıdığı bıçak da gazeteye sarılı bir halde bulundu.
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