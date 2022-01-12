Kadıköy metroda kadınlara bıçakla saldıran Emrah Yılmaz’ın 18 yıl hapsi isteniyor

OLAY GÜNÜ NE OLDU?

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Emrah Yılmaz'ın olay günü Ataşehir'e gitmek için evden çıktığı, Tavşantepe-Kadıköy metrosuna bindiği, metroya bindiğinde üzerinde bir bıçak bulunduğu, metro hareket ettikten birkaç durak sonra metroda bulunan mağdur Azize Nur Kara'nın yüzünde bulunan maskesini yüzüne çekmesi konusunda uyardığı, mağdurun cildindeki rahatsızlıktan dolayı maskeyi çekemeyeceğini söylemesi üzerine şüpheli Yılmaz'ın hakaret etmeye başladığı, bu sırada da müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın olaya müdahil oldukları anlatıldı.

ADLİ RAPOR ONAYLANDI

Müşteki Senanur Damgacı'nın şüpheliyi düzgün konuşması için uyardığının belirtildiği iddianamede, ardından şüphelinin müştekiye küfürler ederek bağırdığı, şüphelinin müştekinin üzerime yürüdüğü, Nilgün Damgacı'nın araya gitmesiyle şüphelinin ittiği, bu yüzden Nilgün Damgacı'nın yere düştüğü, müşteki Nilgün Damgacı'nın şüphelinin bu eylemi sonucu aldığı adli rapora göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, ardından şüphelinin bıçağını çıkararak müştekilere savurup hakaretler etmeye devam ettiği, tehditler yağdırdığı aktarıldı.