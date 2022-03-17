İBB’nin bir türlü birleştiremediği Unkapanı Köprüsü için uzmanlar uyardı!

"ÖMRÜ 75-100 YIL ARASINDA AMA İYİ BİR BAKIMLA ÖMRÜ UZATILIR"

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, "İzleme yöntemiyle köprü kullanılabilir. Köprü 1940'larda yapılmış, 82 yıllık bir köprü, genelde bu tür yapıların ömrü 75-100 yıl arasında olur. Ancak dünyaya baktığımız zaman örneğin; İlk Demir Köprü İngiltere'de Severn Nehri üzerinde inşaa edilmiştir. Bu köprünün yaşı 241 yıl, aslında sorun köprünün yaşıyla ilgili değil. Elbette yaş önemli ancak bakım daha önemli. İyi bir bakımla köprünün ömrünü uzatabilirsiniz" diye konuştu.

"BAKIM ONARIMIN YAPILMASI İÇİN RAPORUN BEKLEMESİ LAZIM"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ersoy, bakım ve onarımların yapılması için raporun beklenmesi gerektiğini söyleyerek "Kesin ve net bilgi kurul incelemesinden ve raporun hazırlanmasından sonra söylenebilir. 1 ay içerisinde 4 defa açılması nedeniyle kurul toplandı. Bunun giderilmesi için ve bakım onarımın yapılması için raporun beklenmesi lazım. Daha önce de problemler oluyordu, bunun için Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleler yapıyordu. Daha önce açılma olduğunu hatırlamıyorum, böyle bir olay yaşanmamıştı" diye konuştu.