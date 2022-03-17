CHP'li belediyelerden toplu ulaşıma zam! Yeni fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıt fiyatlarındaki değişim ve artan giderlerle birlikte İstanbul'da toplu taşımada ortaya çıkan durumla ilgili İETT Kağıthane Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bilgili, "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum." dedi. Öte yandan İzmir'de toplu ulaşım ücretlerinde, 20 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere düzenleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulamasının ise devam edeceği bildirildi.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum." dedi.
İETT Genel Müdürü Bilgili, akaryakıt fiyatlarındaki değişim ve artan giderlerle birlikte İstanbul'da toplu taşımada ortaya çıkan durumla ilgili İETT Kağıthane Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
İşletme maliyetlerinin üçte ikisinin döviz kurundan doğrudan etkilendiğini, İETT'nin ise 6 bin otobüsle İstanbul'a hizmet verdiğini belirten Bilgili, "Bu 6 bin araç günlük 600 bin litre motorin tüketiyor. Yani biz kasım ayında 8,2 lira olan bir litre motorini bugün 18,7 liraya alıyoruz. Aradaki fark litre başına 10 lirayı geçti. Bu farkın bizim bir yıllık bütçemize maliyeti 2,5 milyar lira seviyesini buldu." dedi.
Toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtın KDV ile ÖTV'den muaf tutulması yönünde taleplerinin olduğunu aktaran Bilgili, İETT'nin ana gelir kaleminin yolcu bilet geliri olduğunu kaydetti.
Bilgili, bir yolcunun 2011 yılında İETT'ye maliyetinin 1 bilet geliriyle eş değer olduğuna dikkati çekerek, "2015 yılından itibaren bir tam bilet fiyatının döviz karşısında her yıl eridiğini ve en sonunda da bu yıl 35 cent seviyelerine indiğini görüyoruz. Bu da maliyetlerimizin ana kalemi olan akaryakıt ve dövize bağlı giderlerimizin karşılığında gelirlerimizin üçte birine düştüğünün en temel göstergesi." diye konuştu.
"BELEDİYELERİN DESTEĞİYLE TOPLU ULAŞIM HİZMETİ VERMEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"
Birkaç ay öncesine kadar 2 tam bilet bedeliyle 1 litre motorin satın alınabildiğini kaydeden Bilgili, bugün 1 litre motorinin neredeyse 4 tam bilete denk geldiğini bildirdi.
Bilgili, 2018 yılında İETT'nin bilet gelirleriyle işletme giderlerinin yüzde 70'ini karşıladığını vurgulayarak, "Bugün artan maliyetler nedeniyle artık bu oran yüzde 30'lara gerilemiştir. Yani biz giderlerimizin yüzde 30'unu yolcularımızdan topladığımız bilet gelirleriyle, kalan yüzde 70'lik kısmını ise İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yürütebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ortalama bilet gelirinin yolcu başına 3,5 lira, giderin ise 12,3 lira olduğunu dile getiren Bilgili, bu durumun belediye bütçesine yıllık 10 milyar liraya yakın yük oluşturacağını aktardı.
Bilgili, "Bu rakam belediyemizin bütçesinin neredeyse dörtte birini işgal eden bir rakam haline dönüşmüş durumda. Bu desteklenerek sürdürülebilir olmaktan çıkmış durumda artık. Belediyelerin desteğiyle toplu ulaşım hizmeti vermek yakın gelecekte mümkün görünmüyor." dedi.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, konuşmasının ardından bir gazetecinin "İstanbul'da toplu ulaşım için zam söz konusu mu?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:
"Bahsettiğim 2 büyük, kapsamlı meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. Yani ilk UKOME'de mutlaka UKOME gündemine bununla ilgili bir öneriyle gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını açıkçası düşünmüyorum."
Toplantıya, İETT Genel Müdür yardımcıları İrfan Demet, Onur Temürlenk ve Murat Altıkardeşler de katıldı.
İZMİR'DE TOPLU ULAŞIMA ZAM
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri, akaryakıt ve enerji fiyatlarına gelen artışlar nedeniyle yeniden düzenlendi. Tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak yeni tarifenin 20 Mart'tan itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Sağlıklı ve sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti istikrarı için tarifelerin her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulaması devam edecek.
Yaklaşık iki yıldır aynı olan öğrenci biniş ücreti de 1,64 TL'den 2,20 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 Yaş biniş ücreti ise 4,06 TL'den 5,60 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 Yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da sürecek. Diğer yolcu fiyat tarifeleri ise şöyle düzenlendi:
B FİYAT TARİFESİ
Çevre ilçelerde hizmet veren ve 120 Dakika Aktarma Sistemi'ne dahil olmayan hatlarda tam biniş ücreti 6,70 TL oldu. Öğrenci binişi 2,20 TL; indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 5,64 TL olarak belirlendi. Bu hatlarda, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında uygulanan yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti de geçerli.
C FİYAT TARİFESİ
Halk arasında 'Gittiğin Kadar Öde' olarak bilinen bu tarifede ilk 10 km için tam biniş ücreti 6,12 TL, öğrenci ücreti 1,94 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 4,92 TL oldu. 10 km'den sonra km başına tam binişlerde 16 kuruş, öğrenci binişinde 8 kuruş, öğretmen ve 60 yaş binişlerinde 12 kuruş alınacak. 120 Dakika Aktarma Sistemi'ne dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.
D FİYAT TARİFESİ
Güzergah uzunlukları fazla olan 760, 761, 795, 798, 835, 837 ve 883 numaralı hatlarda geçerli olan bu tarifede; tam biniş ücreti 14,34 TL; öğrenci ücreti 4,30 TL; indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 9,60 TL oldu. 120 Dakika Aktarma Sistemi'ne dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.
E FİYAT TARİFESİ
Üniversite kampüslerinde ring yapan otobüslerde geçerli bu tarifede, tam biniş ücreti 6,50 TL; öğrenci ücreti 60 kuruş; indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 5,60 TL oldu. 120 dakika aktarma sistemine dahil olan bu hatlarda, tam biniş yapanlar ilk aktarma için 1,20 TL, ikinci aktarma içinse 90 kuruş ödeyecek. 120 dakika içindeki üçüncü ve sonraki aktarmalar ise ücretsiz yapılacak. Yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması, bu tarifede de geçerli.
F FİYAT TARİFESİ
Baykuş Hatları olarak bilinen ve gece yarısından sabaha kadar hizmet veren hatlarda tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 4,40 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 11,30 TL oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.
G FİYAT TARİFESİ
Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Şirinyer Aktarma Merkezi'nden Adnan Menderes Havalimanı'na çalışan 200, 202, 204 ve 206 numaralı hatlarda tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 9,56 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 11,30 TL oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.
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