CHP’li belediyelerden toplu ulaşıma zam! Yeni fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi

İşletme maliyetlerinin üçte ikisinin döviz kurundan doğrudan etkilendiğini, İETT'nin ise 6 bin otobüsle İstanbul'a hizmet verdiğini belirten Bilgili, "Bu 6 bin araç günlük 600 bin litre motorin tüketiyor. Yani biz kasım ayında 8,2 lira olan bir litre motorini bugün 18,7 liraya alıyoruz. Aradaki fark litre başına 10 lirayı geçti. Bu farkın bizim bir yıllık bütçemize maliyeti 2,5 milyar lira seviyesini buldu." dedi.

Toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtın KDV ile ÖTV'den muaf tutulması yönünde taleplerinin olduğunu aktaran Bilgili, İETT'nin ana gelir kaleminin yolcu bilet geliri olduğunu kaydetti.