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Son dakika | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu! FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytam'ın yayınına katılmıştı

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu! FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytam’ın yayınına katılmıştı

Son dakika haberi... Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanalı üzerinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytam'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Erkam Tufan Aytav'ın YouTube kanalı üzerinden yaptığı programa katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Mart 2022 tarihinde YouTube kanalı üzerinden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnen Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

FİRAFİ FETÖ'CÜYE DAYANIŞMA MESAJI
20 dakikalık bir yayında FETÖ'cü Aytav'ın sorularını yanıtlayan Fincancı, hükümetin sağlık politikasına ilişkin yorumlarda bulundu. Fincancı, programın sonunda Aytav'a teşekkür ederek, "Hep birlikte dayanışmayla yaşayacağımız günler olsun." ifadelerini kullandı.

TERÖR DOSYASI KABARIK
Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.

TERÖR SEMPATİZANI TTB BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI FETÖ FİRARİSİ ERKAM TUFAN AYTAV'IN YAYININA ÇIKTI!
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav'ın Youtube yayınına konuk olarak teröre ve teröristlere olan desteklerine bir yenisini daha ekledi. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu. Öte yandan Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca Şebnem Korur Fincancı'nın çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanalı üzerinden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

FİRAFİ FETÖ'CÜYE DAYANIŞMA MESAJI
20 dakikalık bir yayında FETÖ'cü Aytav'ın sorularını yanıtlayan Fincancı, hükümetin sağlık politikasına ilişkin yorumlarda bulundu. Fincancı, programın sonunda Aytav'a teşekkür ederek, "Hep birlikte dayanışmayla yaşayacağımız günler olsun." ifadelerini kullandı.



TERÖR DOSYASI KABARIK
Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.

FETÖ MEDYASININ GÖZDESİ
Fincancı, Zaman ve Bugün gibi FETÖ gazetelerinin Samanyolu Tv gibi örgütün kara propaganda kanallarının vazgeçilmez müdavimleri arasında yer almasıyla biliniyor.

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