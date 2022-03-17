Son dakika | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu! FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytam’ın yayınına katılmıştı

FİRAFİ FETÖ'CÜYE DAYANIŞMA MESAJI

20 dakikalık bir yayında FETÖ'cü Aytav'ın sorularını yanıtlayan Fincancı, hükümetin sağlık politikasına ilişkin yorumlarda bulundu. Fincancı, programın sonunda Aytav'a teşekkür ederek, "Hep birlikte dayanışmayla yaşayacağımız günler olsun." ifadelerini kullandı.





TERÖR DOSYASI KABARIK

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.

FETÖ MEDYASININ GÖZDESİ

Fincancı, Zaman ve Bugün gibi FETÖ gazetelerinin Samanyolu Tv gibi örgütün kara propaganda kanallarının vazgeçilmez müdavimleri arasında yer almasıyla biliniyor.