Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 54'lük zam oyunu! "Bütün işçileri kapsamıyor..."
AK Parti, İBB'nin bir oyununu daha ortaya çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçilerin maaşında yüzde 54,44 oranında artışa gidecekleri yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını belirterek, zammın işçilerin yüzde 10'dan daha azını kapsadığını belirtti.
İBB Meclis toplantısı Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı.
Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçilere yüzde 54,44 zam yapıldığını içeren sosyal medya paylaşımı sonrası, verilen zam oranıyla ilgili soru önergesi verildi.
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, verdiği soru önergesinde geçen ay gerçekleşen meclis toplantısında İETT, İSTON, Kültür A.Ş., İSFALT ve İSPARK çalışanlarının toplu iş sözleşmesi sürelerinin uzaması nedeniyle mağduriyetlerini engellemek adına en az yüzde 50 zam yapılması yönünde teklif verdiklerini hatırlattı.
CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşın Cumhur İttifakı'nın "evet" demesiyle teklifin oy çokluğuyla kabul edildiğini belirten Türkyılmaz, kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini aktardı.
Veto kararına rağmen İBB Başkanı İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaşımda bulunduğunu ifade eden Türkyılmaz, şöyle konuştu:
"Sayın Başkan, 'İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54,44 oranında artışa gidiyoruz.' şeklinde paylaşımda bulundu. Bu açıklamadan sonra İBB çalışanları ve aileleri, 'Artık maaşlara yüzde 54,44 zam yapılacak' gibi bir beklentiye girdiler. Fakat belirsizlik hala devam ediyor. Şirketlerde yüzde 54,44'lük bir zam kararı alındı mı? Alınmadıysa ne zaman alınması planlanıyor? Ayrıca İETT ve İBB çalışanlarıyla ilgili bir çalışma yapıldığı ifade edildi. Bu meclis gündeminde böyle bir teklif görmedik. Önümüzdeki meclis toplantısı için böyle bir hazırlıkları var mı? Bu zammın İBB çalışanlarından kimlere uygulanacağının açıklığa kavuşturulmasını arz ve talep ederim."
"SADECE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ DEVAM EDEN İŞÇİLERİ KAPSIYOR"
Mecliste söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, sözleşme görüşmeleri devam eden çalışanlara yüzde 54,44 zam verdiklerini ifade ederek, diğer emekçilerin de hakkını koruyacaklarını söyledi.
CHP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Ülkü Sakalar ise İmamoğlu'nun paylaşımının açık olduğunu söyledi.
Teklifin çok net olduğunu savunan Sakalar, "İBB'nin iştirak şirketleri özel şirket statüsünde ve toplu sözleşmede zam verilip verilmemesi konusu o şirketlerin yönetim kurullarındadır. Ekrem Başkan'ın açıklaması bunları kapsamıyor. Bu sadece toplu sözleşme görüşmesi devam eden işçileri kapsıyor." diye konuştu.
AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise atılan tweet ve CHP'lilerin açıklamalarıyla "algı" yapıldığını belirterek, çalışanların tamamının zam alıp almadıklarını bilmediğini söyledi.
Kaynar, "(Zam) Herkesi kapsamıyorsa insanlara yalan söylendi. İBB Başkanı kamuoyuyla paylaştığı tweetinde işçilere yanlış bilgi vermiştir. İBB ve bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin yüzde 10'unu bile kapsamıyor. Sanki tüm çalışanlara böyle zam verilmiş gibi bir bilgi verildi kamuoyuna." ifadelerini kullandı.
SOKAK İSİMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ
Öte yandan aralık ayındaki meclis toplantısında tartışmaya yol açan Beşiktaş'taki "Karakavak Sokağı'nın adının "Türkan Saylan Sokağı" olarak değiştirilmesi teklifi komisyondan çıkarak meclis gündemine geldi.
Komisyon raporunda, Karakavak Sokağı isminin mükerrer olmadığı belirtilerek şehrin mevcut adres sisteminin bozulmaması için mükerrer isimler haricinde isim değişikliği yapılamayacağı yönündeki 2019 tarihli başkanlık kararına atıf yapıldı. Raporda isim değişikliği talebinin komisyon tarafından uygun bulunmadığı bildirildi.
Mecliste yapılan tartışmaların ardından isim değişikliği teklifi komisyon kararı doğrultusunda kabul edilmedi.
Şişli Fulya Mahallesi'ndeki Ünsal Sokağı'nın adının "Ümit Kaftancıoğlu Sokağı", Meşrutiyet ve 19 Mayıs Mahallelerinde bulunan "Dere Sokağı"nın ise "Kadir Savun Sokağı" olarak değiştirilmesi talepleri de komisyon görüşü doğrultusunda reddedildi.
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