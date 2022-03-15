Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 54'lük zam oyunu! "Bütün işçileri kapsamıyor..."

"SADECE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ DEVAM EDEN İŞÇİLERİ KAPSIYOR"

Mecliste söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, sözleşme görüşmeleri devam eden çalışanlara yüzde 54,44 zam verdiklerini ifade ederek, diğer emekçilerin de hakkını koruyacaklarını söyledi.

CHP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Ülkü Sakalar ise İmamoğlu'nun paylaşımının açık olduğunu söyledi.

Teklifin çok net olduğunu savunan Sakalar, "İBB'nin iştirak şirketleri özel şirket statüsünde ve toplu sözleşmede zam verilip verilmemesi konusu o şirketlerin yönetim kurullarındadır. Ekrem Başkan'ın açıklaması bunları kapsamıyor. Bu sadece toplu sözleşme görüşmesi devam eden işçileri kapsıyor." diye konuştu.

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise atılan tweet ve CHP'lilerin açıklamalarıyla "algı" yapıldığını belirterek, çalışanların tamamının zam alıp almadıklarını bilmediğini söyledi.

Kaynar, "(Zam) Herkesi kapsamıyorsa insanlara yalan söylendi. İBB Başkanı kamuoyuyla paylaştığı tweetinde işçilere yanlış bilgi vermiştir. İBB ve bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin yüzde 10'unu bile kapsamıyor. Sanki tüm çalışanlara böyle zam verilmiş gibi bir bilgi verildi kamuoyuna." ifadelerini kullandı.