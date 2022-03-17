Çanakkale Zaferimizin nişanesi... Türkiye’nin tarihe damgası! Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı bugün Başkan Erdoğan önderliğinde yapılacak. Önemli açılış öncesi sosyal medyadan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası…" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası…" ifadelerini kullandı.
AÇILIŞI BUGÜN YAPILACAK
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, bugün Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.
Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.
"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.
Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.
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