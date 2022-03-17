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Kayseri ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Kayseri Valiliği...

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Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Kayseri ve Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Kayseri’de okullar tatil olacak mı? Kayseri Valiliği...

Kayseri ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı konusunda son dakika uyarıları peş peşe geldi. Açıklamaların ardından kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. İşte, Kayseri ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Kayseri Valiliği...

Kayseri ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrasında hangi illerde okulların tatil olduğu merak ediliyor. İşte, Kayseri ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Kayseri Valiliği...

GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

TRABZON

Trabzon'da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize'nin merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN

Samsun'da il genelinde yarın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Kumru ve Perşembe ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 18 Mart cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 18 Mart 2022 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP

Sinop'un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.

18 MART CUMA GÜNÜ KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Söz konusu iller için tatil haberleri henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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