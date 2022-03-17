Kayseri ve Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Kayseri’de okullar tatil olacak mı? Kayseri Valiliği...

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize'nin merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.