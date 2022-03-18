AK Parti'den açıklama: Başkan Erdoğan Metaverse Çalıştayı'na katılacak
Edinilen bilgiye göre; AK Parti, 21 Mart 2022 Pazartesi günü Metaverse Çalıştayı düzenleyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı çalıştayda, dijital dünya tüm yönleriyle ele alınacak.
2 ay önce ilk kez metaverse ile toplantı yapan AK Parti, bu kez çalıştay düzenleyecek ve dijital dünya mercek altına alınacak.
Yaklaşık iki bin davetli artırılmış gerçeklikle çalıştaya katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Salon girişinde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleme alanları olacağını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Salonun içinde de kartlar yoluyla görsel filmler yoluyla farklı deneyim yaşatmayı ümit ediyoruz" dedi.
21 Mart Pazartesi günü Ankara'da düzenlenecek çalıştaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
METAVERSE ELE ALINACAK
AK Parti'nin düzenleyeceği Metaverse Çalıştayı ile dijital dünyanın politikaları belirlenecek.
"Akademisyenlerimizle, sektörden katılımcılarımızla, hep beraber metaversenin ne olduğunu, ne olacağını nereye doğru dönüşeceğini değerlendireceğiz" diyen Ömer İleri, "Bir dizi etkinliğin ilk aşaması olacak. Ekonomik anlamda olsun, hukuki anlamda olsun güncel yaşamımıza etkileri ne olabilir bunun üzerine bir beyin fırtınası hayata geçecek diyebiliriz." şekline konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Metaverse nedir, ne anlama geliyor? Metaverse nereden, nasıl alınır?
- Berat Kandili ne zaman başlar, biter 2022? Berat Kandili ne zaman sona erer?
- Kayseri ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Kayseri Valiliği...
- Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Zonguldak ve Düzce'de okullar tatil olacak mı? Son gelişmeler...
- Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
- Survivor'da Voleybol challenge'ı kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star'da voleybol maçı hangi takım kazandı?
- ⛄ Üniversiteler tatil mi son dakika? Hangi illerde üniversiteler tatil olacak? VALİLİK AÇIKLAMALARI...
- BERAT KANDİLİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU: Berat Kandili'nde hangi sureler okunur? İşte Berat gecesinde okunacak dua ve sureler...
- Galatasaray - Barcelona canlı maç izle! GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki! EXXEN Spor...
- Sivas ve Erzurum'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Sivas ve Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...