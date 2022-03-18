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AK Parti'den açıklama: Başkan Erdoğan Metaverse Çalıştayı'na katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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AK Parti’den açıklama: Başkan Erdoğan Metaverse Çalıştayı’na katılacak

Edinilen bilgiye göre; AK Parti, 21 Mart 2022 Pazartesi günü Metaverse Çalıştayı düzenleyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı çalıştayda, dijital dünya tüm yönleriyle ele alınacak.

2 ay önce ilk kez metaverse ile toplantı yapan AK Parti, bu kez çalıştay düzenleyecek ve dijital dünya mercek altına alınacak.

Yaklaşık iki bin davetli artırılmış gerçeklikle çalıştaya katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

Salon girişinde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleme alanları olacağını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Salonun içinde de kartlar yoluyla görsel filmler yoluyla farklı deneyim yaşatmayı ümit ediyoruz" dedi.

21 Mart Pazartesi günü Ankara'da düzenlenecek çalıştaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

METAVERSE ELE ALINACAK

AK Parti'nin düzenleyeceği Metaverse Çalıştayı ile dijital dünyanın politikaları belirlenecek.

"Akademisyenlerimizle, sektörden katılımcılarımızla, hep beraber metaversenin ne olduğunu, ne olacağını nereye doğru dönüşeceğini değerlendireceğiz" diyen Ömer İleri, "Bir dizi etkinliğin ilk aşaması olacak. Ekonomik anlamda olsun, hukuki anlamda olsun güncel yaşamımıza etkileri ne olabilir bunun üzerine bir beyin fırtınası hayata geçecek diyebiliriz." şekline konuştu.

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