AK Parti’den açıklama: Başkan Erdoğan Metaverse Çalıştayı’na katılacak

METAVERSE ELE ALINACAK

AK Parti'nin düzenleyeceği Metaverse Çalıştayı ile dijital dünyanın politikaları belirlenecek.

"Akademisyenlerimizle, sektörden katılımcılarımızla, hep beraber metaversenin ne olduğunu, ne olacağını nereye doğru dönüşeceğini değerlendireceğiz" diyen Ömer İleri, "Bir dizi etkinliğin ilk aşaması olacak. Ekonomik anlamda olsun, hukuki anlamda olsun güncel yaşamımıza etkileri ne olabilir bunun üzerine bir beyin fırtınası hayata geçecek diyebiliriz." şekline konuştu.