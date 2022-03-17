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Başkan Erdoğan'ın diplomatik temasları sürüyor! Romanya Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Başkan Erdoğan’ın diplomatik temasları sürüyor! Romanya Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü. Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

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Başkan Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna'ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.

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