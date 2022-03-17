Sivas ve Erzurum'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Sivas ve Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevaparı araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışının etkili olacağı duyurusu geldi. Hal böyle olunca kar yağışının etkisini artırdığı illerden tatil haberleri geliyor. İşte, Sivas ve Erzurum'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Sivas ve Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...