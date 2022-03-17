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Haberler Gündem Haberleri Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...

Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...

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Konya ve Karaman’da yarın okullar tatil mi? 18 Mart’ta Konya ve Karaman’da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...

Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde Cuma günü kar yağışının yeniden etkili olacağı açıklaması geldi. Açıklamanın ardından kar tatili olan iller merak ediliyor. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...

Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler Valilikler tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KONYA VE KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatiline yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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