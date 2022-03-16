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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı ne kadar oldu? Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı ne kadar oldu? Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 159 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu. Ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 15 bin 196’ya ulaştı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro'dan 159 vatandaşın daha yola çıktığını kaydetti.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu 159 kişinin otobüs ve minibüslerle bu şehirlerden tahliye edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

Bugün 13 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 965 kişiye sınır geçiş desteği sağlandığını kaydetti.

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