16 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Son dakika.... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

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