ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. ÖGG sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG 2022 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım devam ediyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 79 ilde 27/02/2022 tarihinde yapıldı. Temel eğitim sınavına 30.001 aday yenileme eğitim sınavına 18.787 aday olmak üzere toplam 48.788 aday ÖGG sınavına katılım sağladı. İşte, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. ÖGG sonuçları açıklandı mı?