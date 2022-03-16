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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. ÖGG sonuçları açıklandı mı?

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. ÖGG sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sonuçları için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. İşte, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. ÖGG sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. ÖGG sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG 2022 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım devam ediyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 79 ilde 27/02/2022 tarihinde yapıldı. Temel eğitim sınavına 30.001 aday yenileme eğitim sınavına 18.787 aday olmak üzere toplam 48.788 aday ÖGG sınavına katılım sağladı. İşte, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. ÖGG sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki sınav açıklanma tarihleri incelendiğinde 96.Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numaralarını ve güvenlik kodunu sonuç sorgulama sistemine girmeleri gerekiyor.

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