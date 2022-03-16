Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tarih olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını ilgilendiren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulduğunu bildirdi. "Bazı haksızlıklar tarih olacak" mesajı veren Bakan koca, "Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır" dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, TBMM'ye sunulan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair bilgi verdi.
"BAZI HAKSIZLIKLAR TARİH OLACAK"
Sağlık camiası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı. Yüce Meclisimize teşekkür ederiz. Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanununda, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır. Teşekkür ederiz."
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SAĞLIKTA ŞİDDETLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili yeni düzenlemeye ilişkin, "Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek." ifadesini kullandı.
Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu ve Adalet Komisyonuna sevk edildiğini belirtti.
Suçun, karşısında yıldırıcı yasayı bulacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçu, Ceza Muhakemesi Kanunundaki Katalog Suçları arasına alınıyor. Tıpkı kasten öldürme gibi, silah kaçakçılığı, işkence gibi. Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek. Artık hakim ve savcılarımız başka gerekçeye ihtiyaç duymadan tutuklama kararı verebilecek."
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