Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova’da Rus Bakan Lavrov ile görüştü! Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması

Rus Bakan Lavrov'un açıklamalarından satır başlıkları:

Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Bunun için teşekkür ediyoruz.

Tabii ki Ankara'nın, Montrö Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerine uyma konusundaki sorumlu yaklaşımını da görüyoruz ve bu yaklaşımına değer veriyoruz.

Dış politikaya gelince, (Çavuşoğlu ile) görüşmemizin kilit konusu, Ukrayna'daki durum olacak. (Türkiye ile Ukrayna konusundaki) pozisyonlarımızın birbirinin aynı olmadığı bir sır değil, fakat buna karşın, mevcut kriz kapsamında yapılması gerekenlere objektif bir biçimde yaklaşmaya çabalayan Türkiye'nin durduğu pozisyona çok değer veriyoruz ve saygı duyuyoruz.