Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova’da Rus Bakan Lavrov ile görüştü! Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması

SON 8 GÜNDE TÜRKİYE'YE GELEN BEŞİNCİ LİDER DUDA

Başkan Erdoğan, geçen hafta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i , 14 Mart pazartesi günü de Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u Türkiye'de ağırlayarak liderlerle Ukrayna-Rusya savaşı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ankara'da bir araya gelerek bölgede son durumu değerlendirecek.

ÇAVUŞOĞLU, RUSYA VE UKRAYNA'DA, AKAR BELÇİKA'DA GÖRÜŞMELER YAPACAK

Savaşın ilk günlerinden itibaren aktif bir şekilde barışı sağlamak için çaba gösteren Türkiye, mekik diplomasisini yoğunlaştırıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Rusya'da, yarın ise Ukrayna'da mevkidaşları ile son gelişmeleri görüşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlenecek NATO ülkeleri savunma bakanları olağanüstü nitelikli toplantısına katılıyor. Akar, toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

NATO LİDERLER ZİRVESİ TOPLANIYOR

NATO ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere gelecek hafta Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Mart tarihinde Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü NATO Liderler Zirvesi düzenleneceğini açıkladı. Zirveye, Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Antalya'nın ardından, #Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere #Moskova'dayız.



Following Antalya, we are in #Moscow to continue our diplomatic efforts to find a solution to the #Ukraine crisis. pic.twitter.com/Ky6JXkIVqt