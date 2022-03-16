Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü eski başdanışmanı Fatih Gürsul için 15 yıl hapis talebi

GİZLİ TANIK İFADE VERDİ

Duruşmada gizli tanık Karadeniz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nden sesi ve görüntüsü bozularak dinlenildi. Gizli tanık 'Karadeniz' ifadesinde, sanık Fatih Gürsul'un Cebeci stadının yakınlarındaki bir evde kendisi gibi cemaate ait bir evde kaldığını öne sürdü. Karadeniz, "Sanığın kaldığı eve gitmiştim. 2000'li yılllar diye hatırlıyorum. Ahmet Hamdi Parlak ile (FETÖ'nün İstanbul bölge temsilcisi iddiasıyla halen firari) yakın dostlukları vardı, 2000'li yıllardan sonra sanığı bir daha hiç görmedim. Ta ki darbe olana kadar kendisinden haberim olmadı. Sanığın, Alpaslan Demir (David Keynes) ile tanışıklığı vardır. Alpaslan demir, Bylock patenti olan kişidir. Bu kişiyle de dostlukları vardı. Sanık, eve gelerek askeri okullara hazırlanan öğrencilere ders anlatırdı" dedi.



Soru üzerine tanık Karadeniz, sanık Fatih Gürsul'un Alpaslan Demir'i Ankara, Cebeci'deki bir evde kontrol altında tutan ekipte yer aldığını iddia ederek "Alpaslan Demir bildiklerini Batu Çalışma Grubu'na anlatacağı bilgisi edinilmişti. Bu nedenle cemaatten atılmıştı" dedi. Karadeniz, "Kaldığımız evlerde sohbet, Fetullah Gülen'in videolarını izleme yapılıyordu. Sanık kaldığı evde, bölgedeki okullardan gelen öğrencilere ders anlatıyordu. Örgütün abileri bu evle ilgili emirler verirdi. Örgüte adam yetiştirilirdi. 'Enes' kod adlı Hüseyin Çelik o bölgenin abisiydi. Sanığa talimat verdiğine şahit olmadım. Bunlar mahrem bilgilerdir, bizim bilgimiz olması söz konusu değil" diye konuştu. Tanık olarak dinlenen Yasin Ugan ise SEGBİS ile alınan ifadesinde, sanık Fatih Gürsul'u tanımadığını belirtti.