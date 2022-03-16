Başkan Erdoğan barış için mekik dokuyor! Dünya Türkiye’nin çabasını hayranlıkla izliyor

ÇAVUŞOĞLU, RUSYA VE UKRAYNA'DA AKAR BELÇİKA'DA GÖRÜŞMELER YAPACAK

Savaşın ilk günlerinden itibaren aktif bir şekilde barışı sağlamak için çaba gösteren Türkiye, mekik diplomasisini yoğunlaştırıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Rusya'da, yarın ise Ukrayna'da mevkidaşları ile son gelişmeleri görüşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlenecek NATO ülkeleri savunma bakanları olağanüstü nitelikli toplantısına katılıyor. Akar, toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.