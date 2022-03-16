16 Mart 2022, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kanada'ya "yaptırımları kaldırın" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Milli Savunma Bakanı Akar’dan Kanada’ya yaptırımları kaldırın mesajı

Türkiye'nin Kanada tarafından uygulanan yaptırımlara karşı mücadelesi devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü.

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