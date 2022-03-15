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Son dakika: DEAŞ’ın ‘Hicret Ofisi’ yapılanmasında 4 tutuklama

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika: DEAŞ’ın ‘Hicret Ofisi’ yapılanmasında 4 tutuklama

Son dakika haberine göre MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla gözaltına alınan DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinde yer alan ve eleman temin eden  4 DEAŞ’lı tutuklandı.

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