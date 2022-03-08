DEAŞ terör örgütüne operasyon: 5 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ikamet ve işyerlerinde dönüşümlü olarak DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine yönelik toplantı, sohbet ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğü bilgisine ulaştı.