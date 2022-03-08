08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10'u yabancı uyruklu 20 gözaltı

Son dakika: 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10'u yabancı uyruklu 20 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
Son dakika: 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10’u yabancı uyruklu 20 gözaltı

Son dakika haberine göre Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA