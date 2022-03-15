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Son dakika | İzmir depreminde yıkılan binada 11 kişi hayatını kaybetmişti! Mahkeme sanıklar hakkında kararını verdi

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika | İzmir depreminde yıkılan binada 11 kişi hayatını kaybetmişti! Mahkeme sanıklar hakkında kararını verdi

Son dakika haberi...İzmir'de depremde yıkılan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar (71) ve fenni mesul Orhan Ayber’i (80) ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

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