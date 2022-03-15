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Son dakika: İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika: İstanbul’da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbu'da 7 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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