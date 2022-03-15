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Mariupol'de mahsur kalan Türklerden haber var: Tahliye başlıyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Mariupol’de mahsur kalan Türklerden haber var: Tahliye başlıyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Türk vatandaşlarının Rusya'nın yapacağı güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda tahliyelerinin beklendiği bildirildi. Tahliyelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lavrov gece yarısı aradı. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz." dedi.

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