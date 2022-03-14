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İşte Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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İşte Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan başlatılan tahliyelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu bugün kadar tahliye edilen vatandaşların sayısını 14 bin 824 olarak duyurdu.

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