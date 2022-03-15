New York Times Rusya-Ukrayna savaşındaki ayrımcılığı gözler önüne serdi! Mülteci krizinde adaletsizlik

Rusya Ukrayna savaşı 20. gününde sahadan gelen sıcak çatışmalarla devam ediyor. Öte yandan günlerdir devam eden savaş nedeniyle binlerce Ukraynalı başta Polonya olmak üzere çevredeki ülkelere sığındı. Ancak mülteci krizi, dünyada yeni bir şey değil. Özellikle, yılladır Orta Doğu'da yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok mülteci Batı ve Avrupa ülkelerine sığınmaya çalışıyor.