New York Times Rusya-Ukrayna savaşındaki ayrımcılığı gözler önüne serdi! Mülteci krizinde adaletsizlik
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın gerçek yüzünü de ortaya çıkardı. Mültecilere bakış açıları bir kez daha gözler önüne seren dünya basını, Ukrayna, Filistin ve Suriye'deki saldırı haberlerinde ayrımcılığı anlattı. New York Times'ın Polonya'ya geçmeye çalışan Sudan ve Ukraynalı mülteciler hakkında yaptığı haber Batı toplumunun sahte medeniyetini gösterdi.
Rusya Ukrayna savaşı 20. gününde sahadan gelen sıcak çatışmalarla devam ediyor. Öte yandan günlerdir devam eden savaş nedeniyle binlerce Ukraynalı başta Polonya olmak üzere çevredeki ülkelere sığındı. Ancak mülteci krizi, dünyada yeni bir şey değil. Özellikle, yılladır Orta Doğu'da yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok mülteci Batı ve Avrupa ülkelerine sığınmaya çalışıyor.
New York Times, Polonya'da yaşanan mülteci durumuyla ilgili oldukça çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Aynı anda Polonya'ya geçmeye çalışan bir Sudanlı ve bir Ukraynalı iki mültecinin yaşadıklarını eleştirel bir gözle izleyen yazı adeta dünyanın adaletsizliğini gözler önüne serer nitelikte.
22 yaşındaki Sudanlı Albagir, Ukrayna'dan kaçmaya çalışıyordu. Ukrayna'da tıp öğrencisi olan genç, Afganistanlı küçük bir grupla gizlice Polonya'ya girmeye çalıştı. NYT'nin anlattığına göre Polonya sınırında Albagir helikopterlerle arandı. Suratına yumruk atılan genç, ırkçı hakaretlere maruz kaldı ve vahşice dövüldü. Öte yandan talihsiz genç, kendisine bunları yapan sınır muhafızının bundan zevk aldığını dile getirdi.
21 yaşındaki Ukraynalı Katya Maslova ise bavulunu ve tabletini alarak ailesiyle birlikte araçlarına atlayıp sınırdan geçmeye niyetlendi. Albagir dövülürken, Katya her gün sınırda taze ekmek ve ağzına kadar yiyecekle uyandırıldı.
NYT, Maslova gibi Ukraynalı mültecilerinin canlı piyano dinletisi, pancar çorbaları ve sıcak yatakla karşılandığını belirtti. Bunun yanı sıra Ukraynalıların Macaristan'a ücretsiz uçma hakkı bile var.
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