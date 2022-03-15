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Son dakika | Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika | Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 14 kişi hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

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