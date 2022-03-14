14 Mart 2022, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı

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Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’Tıp Bayramı’ mesajı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakan Koca mesajında, "Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır" ifadelerine yer verdi.

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