Son dakika: İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk terör estirdi: Polisi tehdit etti! Savcılık affetmedi: 3 yıla kadar hapis istemi
Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezinin otoparkında trafik yüzünden tartıştığı Vedat Sevimli'ye hakaret edep silahın kabzasıyla yaralayan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında açılan iki soruşturmadan biri tamamlandı. Ailesinin de içinde bulunduğu araçla otoparktan çıkmak isterken önü kesilen Vedat Sevimli saldırıya uğramış, adeta öldürmeye teşebbüs eden, olayı engellemeye çalışan polis memuruna da direnen İlker Öztürk'ün tüm yaşananlara rağmen görevini yapmaya çalışan polis memurundan da şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İBB Gençlik ve Spor Müdürü hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, 2022 yılının ilk günü öğleden sonra İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Vedat Sevimli isimli bir vatandaş eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte alışveriş merkezine gitti. Ailesiyle geçirdiği güzel bir günün ardından aracına binip evine gidecekti. Ancak soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, ailesinin yanında ölümden döndü, silah tutukluk yapmasa belki de yılın ilk gününde İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk tarafından hayatından koparılacaktı.
ŞANS ESERİ SİLAH ATEŞ ALMADI
Vedat Sevimli, aracıyla alışveriş merkezinden çıkış yapacağı sırada İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün kullandığı araç ters yönden gelerek Sevimli'nin döneceği yöne sinyal vermesine rağmen aracının önünde durdu. "Sen kimsin lan" diye bağırarak küfür ve hakaretler savurdu. Bununla da kalmayıp silahla aracından indi ve kabzasıyla burnuna vurdu. İddiaya göre "seni öldürürüm" diyerek tetiği çektiği esnada şans eseri silah ateş almadı.
POLİSE DE TERÖR ESTİRDİ
Kaçmaya yeltenen İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk olay yerine gelen polis ekiplerine de terör estirdi. Polislerin silahını istediği İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, "Ben emniyet müdürü çocuğuyum, silahımı alamazsınız, sen bir daha polislik yapamazsın" diyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Gözaltına alınan Öztürk'ten hem polis memuru, hem de ölümden dönen ve burnunun kırılması sonucu kanlar içinde kalan Vedat Sevimli şikayetçi oldu. Yol verme tartışmasıyla başlayıp adeta 'öldürmeye teşebbüs' ve 'polise mukavemet' suçuna evrilen soruşturmanın bir kısmı tamamlandı.
3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Yaralanan Sevimli'nin soruşturması devam ederken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı silahını isteyen polis memuruna fiziki direnç gösterip ağza alınmayacak laflar eden İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında dava açtı. Otoparkta kavga olduğuna dair anons üzerine polis ekiplerinin olay yerine geldiği anlatılan iddianamede, bir polis memurunun silahının istemesi üzerine vermediği ve Öztürk'ün sinirlendiği vurgulandı. Tehdit içeren sözler söylemek suretiyle görevini yapmaya çalışan polis memurundan bir de şikayetçi olduğu ortaya çıkan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Polis memuruna ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan takipsizlik kararı verildi.
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