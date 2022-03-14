14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarının tek isteği var: Şiddet son bulsun cezalar artırılsın

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarından tek ortak ses geldi. Salgın sürecinin kahramanları vazife başındayken pek çok zorluklarla da mücadele ediyor. Bunlardan en güç olanı ise şiddet olayları. Bu Tıp Bayramı'nda da sağlık personellerinin tek istediği şiddet son bulması ve cezalar artsın. Görevi başındayken öldürülen Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aynur Dağdemir'in kızı Avukat Tuğçe Dağdemir Muslu: Yıllar geçse de annemizin bir 'alo' demesini bekliyoruz. Görevi başındayken öldürülen Göğüs Cerrahı Op. Dr. Kamil Furtun'un eşi Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: Şiddet atfedilmemeli ve uygulayanın yanına kar kalmamalı. Aksaray 112 Acil Personeli Can Cansızlar: Devletin görevini yaparken şiddete uğramak çok üzücü. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Dalmış: Şiddetin önlenmesini için daha sert önlemler alınmasını istiyoruz. Acil Servis hekimi Ebru Tombak: Cezaların daha caydırıcı olması lazım. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden istifa eden Asistan Doktor Ertan İskender: Cezaların artırılmalı. Aksaray UMKU Personeli Edanur Doğan: Canları yanıyor diye şiddete başvurmaları gerekmiyor. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Nur Mutlu: Canlarının yanması hakaret etmelerini gerektirmiyor. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Dr. Murat Çağan: Sağlıkta öncelikli sorunumuz. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN