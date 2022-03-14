14 Mart 2022, Pazartesi
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14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarının tek isteği var: Şiddet son bulsun cezalar artırılsın

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarının tek isteği var: Şiddet son bulsun cezalar artırılsın

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. 7 gün 24 saat hizmet veren hayat kurtarmak için tüm gücüyle mücadele eden sağlık personellerinin tek isteği can güvenliklerinin olduğu huzurlu bir ortamda çalışmak.

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