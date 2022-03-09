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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları hakkında açıklama! Son noktaya gelindi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanları hakkında açıklama! Son noktaya gelindi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" sözlerini hatırlatan Bakan Koca, çalışmalar için de "Sona noktaya gelindi" ifadelerine yer verdi.

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