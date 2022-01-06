İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ten öldürmeye teşebbüs! "Seni öldürürüm" deyip tetiği çekti

Bunun üzerine Vedat Sevimli neden böyle davrandığını sormak için yanına gitti. karate, thai-boks gibi uzak doğu sporlarına aşina olan Öztürk, bu sırada elinde silahıyla aracından indi, mağdur adamın burnuna silahın kabzası ile vurdu.

Bununla da yetinmeyen saldırgan silahı talihsiz adamın kafasına doğru tutarak, "seni öldürürüm" dedi ve tetiği çekti. Şans eseri silah ateş almadı. Ancak silahın kabzasıyla adamı darp etmeye devam etti.