İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ten öldürmeye teşebbüs! "Seni öldürürüm" deyip tetiği çekti
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, AVM'den ailesinin de içinde bulunduğu araçla çıkmak isteyen Vedat Sevimli adlı bir vatandaşın önünü kesti. Çıkan tartışmada İBB müdürü Öztürk silahına sarıldı ve kabzası ile vatandaşın burnunu kırdı. Bununla da kalmayan Öztürk, "Seni öldürürüm" diyerek silahı adamın başına dayadı ve tetiği çekti ancak şans eseri silah ateş almadı.
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün bir alışveriş merkezinde estirdiği terör gündeme bomba gibi düştü. Öztürk, AVM'den ailesinin de içinde bulunduğu araçla çıkmak isteyen Vedat Sevimli adlı bir vatandaşın önünü kesti. Yol verme kavgasını öldürmeye teşebbüs olayına çevirdi. Öyle ki Öztürk önce araçta Sevimli ailesini mahsur bıraktı. Ardından ailesinin gözü önünde Vedat Sevimli'ye tehdit ve hakaretler savurdu. Bu da yetmezmiş gibi silahını çıkardı. Silahın kabzası ile talihsiz adamın burnunu kırdı. "Seni öldürürüm" diyerek silahı adamın başına dayadı ve tetiği çekti ancak şans eseri silah ateş almadı.
Sabah'ın haberine göre olay, yeni yılın ilk günü öğleden sonra İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Vedat Sevimli isimli bir vatandaş eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte alışveriş merkezine gitti. Ailesiyle geçirdiği güzel bir günün ardından aracına binip evine gidecekti. Ancak soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, ailesinin yanında ölümden döndü, silah tutukluk yapmasa belki de yeni yılın ilk gününde İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk tarafından hayatından koparılacaktı.
İBB MÜDÜRÜ BİR AİLEYİ ARABADA REHİN BIRAKTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'kasten yaralama' suçundan başlattığı soruşturma dosyasına göre, Vedat Sevimli, eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinden aracıyla çıkış yapmaya çalışırken, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün kullandığı araç ters yönden gelerek Sevimli'nin döneceği yöne sinyal vermesine rağmen aracının önünde durdu.
Ailesiyle aracının içinde adeta mahsur kalan adam karşı taraf hareket etmeyince devam etmesi için kornaya bastı ancak hiç beklemediği olaylar zinciri de başlamış oldu.
ÖNCE DARP SONRA "SENİ ÖLDÜRÜRÜM" DİYEREK TETİK ÇEKME
Hem ters yönden gelip, hem karşısındaki aracın yoluna gitmesine engel olduğu yetmezmiş gibi bir de aracının camını indiren İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, "sen kimsin lan" diye bağırarak küfür ve hakaretler savurdu.
Bunun üzerine Vedat Sevimli neden böyle davrandığını sormak için yanına gitti. karate, thai-boks gibi uzak doğu sporlarına aşina olan Öztürk, bu sırada elinde silahıyla aracından indi, mağdur adamın burnuna silahın kabzası ile vurdu.
Bununla da yetinmeyen saldırgan silahı talihsiz adamın kafasına doğru tutarak, "seni öldürürüm" dedi ve tetiği çekti. Şans eseri silah ateş almadı. Ancak silahın kabzasıyla adamı darp etmeye devam etti.
POLİSİ BİLE TEHDİT ETTİ: BİR DAHA POLİSLİK YAPAMAZSIN
Bu sırada Vedat Sevimlil'nin eşi ve çocuğu, güvenlik görevlileri korkunç olayın olduğu noktaya gelerek İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ü uzaklaştırmaya çalıştı. Kaçmaya da yeltenen Öztürk'ü güvenlik görevlileri durdurdu. Polis ekipleri de olayın olduğu noktaya geldi.
Saldırgan Öztürk bir terör de polis ekiplerine estirdi. Polislerin silahını istediği İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, "Ben emniyet müdürü çocuğuyum, silahımı alamazsınız, sen bir daha polislik yapamazsın" diyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Gözaltına alınan Öztürk'ten hem polis memuru, hem de ölümden dönen ve burnunun kırılması sonucu kanlar içinde kalan Vedat Sevimli şikayetçi oldu. Yol verme tartışmasıyla başlayıp adeta 'öldürmeye teşebbüs' ve 'polise mukavemet' suçuna evrilen soruşturma ise sürüyor.
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