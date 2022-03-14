Mahmut Övür: Erdoğan modeli dünyaya örnek oluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğindeki başarısı, ticaret ilişkileri ve ülkeler arası ağdaki adımları dünya basını tarafında mercek altına alınıyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de "Erdoğan modeli dünyaya örnek oluyor" yazısıyla Başkan Erdoğan'ın başarı adımlarına dikkat çekti.
Türkiye'de kararların hızlı alınması ve uygulamaya geçirilmesinin yanı sıra Başkan Erdoğan izlediği yol dünya çapında dikkat çekti. Birçok ülke ile ticari ilişkileri genişleten Başkan Erdoğan, tarzıyla Türkiye'yi küreselleşmenin iflasından kurtardı.
İşte Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Erdoğan modeli dünyaya örnek oluyor" yazısı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik kadar küresel güvenlikle de yakından ilgilenen bir bakan. Siyasetçi kimliğiyle göç, terör ve uyuşturucu gibi küresel sorunlar kadar küresel dünyadaki siyasi alt üst oluşları, yeni trendleri de izliyor.
Biz de dünyanın göz kulağı Ankara ve Antalya'dayken, hem bu ilginin nedenini hem Ukrayna-Rusya savaşının sarsıcı etkilerini hem de bu iki gelişmenin iç siyasetteki yansımalarını Bakan Soylu ile konuştuk.
KÜRESELLEŞMENİN İFLASI...
Rusya, kendisine karşı ABD tarafından yapılan çerçevelemeyi, sıkıştırmayı gördü. Uzun süre bir hamle zamanı bekledi. ABD ve AB'nin en savrulmuş durumu ve salgın etkilerinin oluşturduğu sonuçlar üzerine harekete geçti. Tabi bu yeni bir soğuk savaş mı yoksa başka bir şey mi onu birlikte göreceğiz ama bu küreselleşmenin iflasıdır.
TÜRKİYE GÖBEĞİNİ KESTİ
Türkiye küreselleşmeye teslim olmadı. Bunu yaparken de tarihin kendisine sunduğu bölgesel ticari ilişkileri iyi kurdu. Bütün bu ilişkiler ağını bozmak istemelerine rağmen bunu başardı.
Eğer küreselleşmeye teslim olsaydı yani küresel kulüplere, küresel şampiyon ülkelere teslim olsaydı Ukrayna'dan daha zor duruma düşerdi. Daha büyük maliyetler öderdik. Kendi göbeğini kendi kesti.
Bu Tayyip Erdoğan modelidir. Dünyanın, 21. yüzyıla Tayyip Erdoğan modeli dışında bir modelle yürümesi mümkün değil. Bütün ülkeler bu modelin etrafında toparlanmalıdır.
Çünkü küreselcilerin, küresel kulüpte at koşturanların dünyaya verebilecek yeni bir şeyleri yok. Artık alt ülkeler, orta ülkelerin hepsinin odağı Türkiye'dir. Altını çizerek söylüyorum model Türkiye'dir.
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