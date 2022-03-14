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Başkan Erdoğan sağlıkçıların maaşlarına yapılacak zamları açıklayacak! Doktor, diş hekimi ve hemşireler...

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Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Başkan Erdoğan sağlıkçıların maaşlarına yapılacak zamları açıklayacak! Doktor, diş hekimi ve hemşireler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına müjdeyi verecek. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndaki 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği'nde sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak.

Düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce TBMM gündemine getirilmişti. Ancak, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

MAAŞLAR ARTIYOR

Düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler ile olacak. Bu kapsamda uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık bir artış sağlanması bekleniyor. Pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ise maaşlarına 2 bin 500 lira olarak yansıyacak.

Aile hekimleri sözleşmeli olduğu için onlar ile ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabileceği belirtiliyor. Daha önce TBMM'ye sunulan ancak beklemeye alınan teklifte hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi diğer sağlık çalışanlarına yönelik bir düzenleme yer almıyordu. Düzenleme ile onlara dönük de maaş artışları olacak.

Bu grupta yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarının ise 400-500 lira arasında artması bekleniyor. Düzenlemeden üniversite hastanelerinde görev alan sağlık çalışanlarının da yararlanması sağlanacak. Maaş artışı ek göstergeler ile yapıldığı için bu artış emekli maaşlarına da yansıyacak.

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