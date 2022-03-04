Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a çok sert "İHA ve SİHA" yanıtı: Cinsini sevdiğim cinsine çeker...

MERDAN YANARDAĞ'DAN HADDİNİ AŞAN SÖZLER: OYUNCAK GİBİ DÜŞÜNÜN

Merdan Yanardağ canlı yayında İHA ve SİHA'lara oyuncak uçak benzetmesi yaparak, "Selçuk Bayraktar: sayın AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHAlar ve SİHAlar Ukrayna'ya satılıyordu." şeklinde sakandal ifadelerde bulundu.