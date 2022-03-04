Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a çok sert "İHA ve SİHA" yanıtı: Cinsini sevdiğim cinsine çeker...
Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde Baykar Teknoloji Lideri ve T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı hedef alıp, İHA ve SİHA'lara oyuncak uçak benzetmesi yaparak Türkiye'nin savunmasında çok ciddi bir role sahip teknolojiyi küçümsemişti. Bu skandal sözlere Selçuk Bayraktar'tan çok sert bir yanıt geldi.
Türkiye'nin savunma sanayiinde tarih yazan ve terörle mücadele başta olmak üzere, Suriye, Libya ve Karabağ'da taktik ve fiili harekatlarda çok önemli işler çıkaran Bayraktar SİHA ve İHA'lar, Türkiye düşmanlığı ile bezenen şer odaklarının moralini bozmaya devam ediyor.
MERDAN YANARDAĞ'DAN HADDİNİ AŞAN SÖZLER: OYUNCAK GİBİ DÜŞÜNÜN
Merdan Yanardağ canlı yayında İHA ve SİHA'lara oyuncak uçak benzetmesi yaparak, "Selçuk Bayraktar: sayın AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHAlar ve SİHAlar Ukrayna'ya satılıyordu." şeklinde sakandal ifadelerde bulundu.
"CİNSİNİ SEVDİĞİM CİNSİNE ÇEKER..."
Baykar Teknoloji Lideri ve T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Merdan Yanardağ'ın hazımsız ifadelerine karşı sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.
Selçuk Bayraktar, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker... TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebep-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey." cümleleriyle taşı tam gediğine koydu.
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