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Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu'ndan Beşiktaş'ı kızdıracak sözler! Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu’ndan Beşiktaş’ı kızdıracak sözler! Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum

Galatasaray'ın evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından sarı kırmızılıların başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu, rakiplerini kızdıracak açıklamalarda bulundu. Kalelioğlu "Beşiktaş'a bize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İzmir'e gitmemiş olsaydık İstanbul'da antrenman yapamayacaktık" ifadelerini kullandı.

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