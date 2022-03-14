Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Muş ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarılar neticesinde kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Muş ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Muş ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Muş ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz Bölgesinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
15 MART'TA MUŞ VE MALATYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Kar tatiline yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Muş ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi...
- 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
- Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Ailenin yeni üyesi Reşat nereli? İşte biyografisi...
- Elon Musk Putin olayı nedir? Vladimir Putin, Elon Musk'ın 'teke tek dövüş' meydan okumasına ne yanıt verdi?
- 15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...
- Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte biyografisi
- Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...
- ⛄ 15 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 15 Mart Salı okullar tatil mi? Gaziantep, Giresun, Artvin...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklamaları...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'da Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği son dakika...
- FED toplantısı ne zaman? 2022 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenen açıklama!