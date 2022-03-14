14 Mart 2022, Pazartesi
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Yeni yargı paketi TBMM'ye geliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta yoğun bir mesai bekliyor. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele için önemli bir adım atılacak. Yargı paketinin 14 Mart Tıp Bayramı olan bugün Meclis'e sunulması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.