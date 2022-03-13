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İşte İBB'nin 112 ağacı katlettiği anlar! İstanbul'un güzellikleri tek tek yok oluyor! ORFAMDER: Tespit de başarısız tedavi yöntemi de...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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İşte İBB’nin 112 ağacı katlettiği anlar! İstanbul’un güzellikleri tek tek yok oluyor! ORFAMDER: Tespit de başarısız tedavi yöntemi de...

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi üzerinde bulunan ağaçlı yoldaki 112 çınar ağacı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesinin ardından Orman Fakülteliler Derneği tarafından yaşanan skandala ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada İBB'nin ekosistem bütünlüğünün bozulmasını tespit ardından tedavi yönteminde de başarısız olduğuna yer verildi. ORFAMDER tarafından yapılan açıklamada "İBB daha önce de dikey bahçeleri kaldırdığı gibi bugün de tarihi ağaçları keserek İstanbul'un marka değerini yok eden uygulamalara imza atmaktadır." denilirken ağaçların kesildiği anlara ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı.

Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER), Dolmabahçe'deki "ağaç ölümleri"nin, ekosistem bütünlüğünün adım adım bozulması, bozulmanın erken dönemde tespit edilememesi, tespiti sonrasında tedavi yöntemlerinde başarısız olunmasından kaynaklandığını ifade etti. ORFAMDER, "İBB daha önce de dikey bahçeleri kaldırdığı gibi bugün de tarihi ağaçları keserek İstanbul'un marka değerini yok eden uygulamalara imza atmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesine ilişkin yapılan açıklamada, kesilen tarihi çınarların, kamuoyunda üzüntü ve şaşkınlık yarattığı, 100 yıllık ağaçların "Yapacak bir şey kalmadı" anlamına gelen raporlarla ortadan kaldırıldığı belirtildi.

İşte İBB’nin 112 ağacı katlettiği anlar İŞTE İBB'NİN 112 AĞACI KATLETTİĞİ ANLAR

İBB HASTALIĞIN YAYILMASINA NEDEN OLMUŞTUR

İstanbul'da tarihi ağaçlardaki söz konusu patojenin (Ceratocystis platani) ilk defa 1945 yılında Marsilya'da, şu an İtalya başta olmak üzere İspanya, İsviçre, İran, Arnavutluk ve Yunanistan'da yayılış gösterdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Dolmabahçe'de yaşanan ağaç ölümleri ekosistem bütünlüğünün adım adım bozulmasıyla gerçekleşmiştir. Bu bozulmanın erken dönemde tespit edilemediği, tespiti sonrasında tedavi yöntemlerinde başarısız olunmasına ek olarak, İBB tarafından yapılan bakım budamaları da hastalığın yayılmasına neden olmuştur. Ağaçların hayatını tehdit eden, mantar ve böcek zararlılarına, kök sağlığını tehdit eden; yürüme yollarındaki sert zemin baskısına, ağaç çanaklarının çok dar olmasına, ağaçların yol bakım kimyasallarına, yol tuzlama olumsuzluklarına, rüzgar ve kar baskısına karşı yıl boyu gözlem, raporlama, koruma ve bakım işlerinin yapılmış olması gerekirdi."

GÖZDE MEKANLARDA DA BENZER HASTALIK YAYILIYOR

ORFAMDER, tehlikenin geçmediğini, yayılarak devam ettiğini vurgulayarak, Dolmabahçe, Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Yıldız Parkı'nda da bu hastalığın yüzde 25 oranında yayıldığını belirtti.

YALOVA'DAKİ YÜRÜYEN KÖŞK'TEN BEŞİKTAŞ'TA KATLEDİLEN ASIRLIK ÇINARLARA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, doğaya, hayvanlara ve ağaçlara olan hassasiyeti ile ön plana çıkan bir liderdi.

CHP'li İBB'nin acımasız 'çınar' katliamı akıllara Yalova'daki Yürüyen Köşk'ü getirdi. Atatürk'ün Ulu Çınar ağacının dalları zarar görmesin diye koca bir köşkü yürüttürdüğü o olayı hatırlayalım; Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde, köşkün hemen yanındaki Ulu Çınar ağacının dallarının kesilmeye çalışıldığını görür. Hemen dalları kesmeye çalışan bahçıvanı yanına çağırıp sebebini sorar. Bahçıvan ağacın dallarının uzayıp binanın duvarına dayandığını söyler.

Bu cevabı makul görmeyen Atatürk net bir şekilde cevap verir:

"AĞAÇ KESİLMEYECEK, BİNA KAYDIRILACAK"

Bu "çılgın" denebilecek görevin gerçekleştirilmesi için İstanbul Belediyesi Fen İşleri Yollar Köprüler Şubesi sorumluluğu üstlenir. Başmühendis Ali Galip Alnar yanına aldığı teknik elemanlarıyla Yalova'ya gelerek çalışmaya başlar. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının temeline inilir. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları binanın temeline döşenir. Ve müthiş bir çalışmayla bina, rayların üzerinden kaydırılarak ağaçtan santim santim uzaklaştırılır. Atatürk ile birlikte, kardeşi Makbule Atadan, Vali vekili Muhittin Bey, Emanet Fen Müdürü Ziya Bey ve Cumhuriyet Gazetesi kurucusu Yunus Nadi de oradadır. Bina 4.80 m. kadar kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılır ve ulu çınar ağacı kesilmekten kurtulur. 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanan bu işte sonra köşkün adı artık "YÜRÜYEN KÖŞK" olarak kalır.

İSTANBUL TARİHİNE KAZINAN BİR İHANET...

Günümüzde İstanbul'un yönetimini elinde bulunduran CHP'li belediyenin, ağacın dalları zarar görmesin diye koca bir köşkü yürüten Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün hassasiyetini göz ardı ederek Beşiktaş'ta bulunan 112 asırlık çınarı tedavi etmeyip kesmesi İstanbul'un tarihine kazınan bir ihanet olarak yorumlandı.

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İşte İBB’nin 112 ağacı katlettiği anlar İŞTE İBB'NİN 112 AĞACI KATLETTİĞİ ANLAR

CHP’li İBB 112 ağacı kesti! Sözde çevreciler sessiz

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