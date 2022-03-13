İşte İBB’nin 112 ağacı katlettiği anlar! İstanbul’un güzellikleri tek tek yok oluyor! ORFAMDER: Tespit de başarısız tedavi yöntemi de...

"AĞAÇ KESİLMEYECEK, BİNA KAYDIRILACAK"

Bu "çılgın" denebilecek görevin gerçekleştirilmesi için İstanbul Belediyesi Fen İşleri Yollar Köprüler Şubesi sorumluluğu üstlenir. Başmühendis Ali Galip Alnar yanına aldığı teknik elemanlarıyla Yalova'ya gelerek çalışmaya başlar. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının temeline inilir. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları binanın temeline döşenir. Ve müthiş bir çalışmayla bina, rayların üzerinden kaydırılarak ağaçtan santim santim uzaklaştırılır. Atatürk ile birlikte, kardeşi Makbule Atadan, Vali vekili Muhittin Bey, Emanet Fen Müdürü Ziya Bey ve Cumhuriyet Gazetesi kurucusu Yunus Nadi de oradadır. Bina 4.80 m. kadar kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılır ve ulu çınar ağacı kesilmekten kurtulur. 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanan bu işte sonra köşkün adı artık "YÜRÜYEN KÖŞK" olarak kalır.

İSTANBUL TARİHİNE KAZINAN BİR İHANET...

Günümüzde İstanbul'un yönetimini elinde bulunduran CHP'li belediyenin, ağacın dalları zarar görmesin diye koca bir köşkü yürüten Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün hassasiyetini göz ardı ederek Beşiktaş'ta bulunan 112 asırlık çınarı tedavi etmeyip kesmesi İstanbul'un tarihine kazınan bir ihanet olarak yorumlandı.

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