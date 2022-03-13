Batman ve Adıyaman’da yarın okullar tatil mi? 14 Mart’ta Batman’da okullar tatil olacak mı? Batman Valiliği açıklama...

Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.