Batman ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Batman'da okullar tatil olacak mı? Batman Valiliği açıklama...
Batman ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışınıne etkili olduğu illerden tatil haberleri geliyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Batman ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Batman'da okullar tatil olacak mı? Batman Valiliği açıklama...
Batman ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Batman'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Perşembe akşamından itibaren başlayan yağış birçok bölgede etkisini sürdürüyor. İşte, Batman ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Batman'da okullar tatil olacak mı? Batman Valiliği açıklama...
METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu, Hatay, Ankara, Eskişehir, Karaman, Niğde'nin güneyi, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN VE ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, yarın tatil edildi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla taşıma merkezli okullar tatil edildi.
Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.
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