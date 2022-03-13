Alman Bild’den riyakarlık dolu ’’Bayraktar TB-2’’ haberi! Karabağ’da başka Ukrayna’da başka!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz" ifadeleriyle açıkça ifade ettiği tarafsızlık durumu Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının katılımıyla diplomasi anlamında bir zaferi getirdi.

Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülkeler Boğazlar ve Bayraktar İHA ve SİHA'ları kullanarak bir algı operasyonuna soyundu ve Türkiye'yi savaşın tarafı olarak göstermeye çalıştı.

BATI YİNE MANŞETLERLE ALGI YAPIYOR

Ukrayna'ya ihraç edilen Bayraktar TB2'lerin Rus araçlarını vurduğunu her fırsatta dile getiren Batı, Rusya'yı Türkiye'ye karşı SİHA'lar üzerinden kışkırtmaya çalıştı. Bunun son örneklerinde biri de Alman Bild Gazetesi oldu.