Alman Bild'den riyakarlık dolu ''Bayraktar TB-2'' haberi! Karabağ'da başka Ukrayna'da başka!
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Türkiye savaşla ilgili tarafsızlığını korurken, her iki tarafa da itidalli olmaları yönünde çağrılarda bulunuyor. Batılı ülkelerse Türkiye'nin tarafsız tavrını SİHA'lar üzerinden bozma gayretinde. Ukrayna’ya ihraç edilen Bayraktar TB2'lerin Rus araçlarını vurduğunu her fırsatta dile getiren Batı, Rusya’yı Türkiye’ye karşı SİHA’lar üzerinden kışkırtmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü Alman Bild Gazetesi Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri "Umudun silahı" başlığını kullanarak manşetine taşıdı. Öte yandan Alman Bild, Baykar’ın üretmiş olduğu SİHA’ları daha önce hedef almıştı. Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarırken kullandığında Alman Bild gazetesi "Erdoğan’ın Katil Drone’u" manşetiyle hedef tahtasına koymuştu. İşte tüm detaylar...
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 18. gününde devam ediyor. Dünyanın kilitlendiği savaş sonrası Batı Rusya'ya karşı keskin tavır alarak yaptırım üstüne yaptırım sıralarken Türkiye tarafsızlığını korudu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz" ifadeleriyle açıkça ifade ettiği tarafsızlık durumu Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının katılımıyla diplomasi anlamında bir zaferi getirdi.
Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülkeler Boğazlar ve Bayraktar İHA ve SİHA'ları kullanarak bir algı operasyonuna soyundu ve Türkiye'yi savaşın tarafı olarak göstermeye çalıştı.
BATI YİNE MANŞETLERLE ALGI YAPIYOR
Ukrayna'ya ihraç edilen Bayraktar TB2'lerin Rus araçlarını vurduğunu her fırsatta dile getiren Batı, Rusya'yı Türkiye'ye karşı SİHA'lar üzerinden kışkırtmaya çalıştı. Bunun son örneklerinde biri de Alman Bild Gazetesi oldu.
BILD GAZETESİNDEN DİKKAT ÇEKEN SİHA MANŞETİ: UMUDUN SİLAHI
Bild, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri "Umudun silahı" başlığını kullanarak manşetine taşıdı.
Haberde "Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar." ifadeleri yer aldı.
İKİYÜZLÜ TAVIR
Alman Bild Baykar'ın üretmiş olduğu SİHA'ları daha önce hedef almıştı. Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarırken kullandığında Alman Bild gazetesi "Erdoğan'ın Katil Drone'u" manşetiyle hedef tahtasına koymuştu.
Ortaya çıkan bu durum Alman Bild'in ikiyüzlü tavrını ortaya koymasının yanı sıra Türkiye'yi savaşa çekme taktiği olarak yorumlandı.
AMERİKAN TIME BAYRAKTAR'A ÖVGÜ DİZMİŞTİ
Bayraktar üzerinden olayları kaşıyan diğer yayın organı da Time olmuştu. Savaş başladıktan sonra ABD merkezli Time'ın Twitter hesabından "Türk insansız hava araçları, işgalci Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna için nasıl önemli bir silah haline geldi?" ifadeleriyle paylaşılan haberde Bayraktar TB2'lerden övgü ile bahsedildi.
Bayraktar'ların Rusya Ukrayna savaşında oynadığı role değinilen haberde Rus savunmasına verilen ağır hasarlardan bahseildi.
Amerikan Time, İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'dan Galip Dalay'ın yorumlarına yer verdiği haberde Rusya'ya karşı Türk SİHA'ları överek Türkiye'yi de savaşın bir aktörü olarak gösterme çabasına girdi.
HABERİ SABİTLEDİ
Time, Bayraktar TB2'leri konu alan bir haber yaparak Twitter adresinde haberi sabitledi.
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