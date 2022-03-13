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Yusuf Yazıcı Rusya'yı salladı! 4 yıl sonra gelen zafer

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Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Yusuf Yazıcı Rusya’yı salladı! 4 yıl sonra gelen zafer

CSKA Moskova, Rusya Premier Lig’in 21. haftasında 4 yıl kazanamadığı RZD Arena’da Lokomotif Moskova'ya konuk oldu. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın yıldızlaştığı gecede 3 puanı alan 2-1'le alan CSKA Moskova oldu.

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