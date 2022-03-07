07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yunanistan Başbakanı Kiryakis Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Son dakika: Yunanistan Başbakanı Kiryakis Miçotakis Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Yunanistan Başbakanı Kiryakis Miçotakis Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Kiryakis Miçotakis, İstanbul'a geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasındaki kritik görüşme 13 Mart'ta gerçekleşecek.

Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakis Miçotakis, Pazar günü Türkiye'ye geliyor. Miçotakis, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da olacak.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN 3 GÜN SONRA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre de Herzog, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, "İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları" görüşecek.

Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'da Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak.

İsrail Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca, Başkan Erdoğan'ın, Herzog göreve başladığında seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etmek için onu aradığına işaret edildi. Söz konusu görüşmenin, "İsrail ile Türkiye arasında son yıllarda süren kopukluğun ardından, yeniden bir diyaloğun başlamasına yol açan bir görüşme olduğuna" dikkat çekildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.

Erdoğan, "Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız." demişti.

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da geçen ay Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Başkan Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan mevkidaşı Herzog'a teşekkür etmişti.

Miçotakis Türkiye’ye geliyor MİÇOTAKİS TÜRKİYE'YE GELİYOR

Çipras’tan Türkiye ile diyalog çağrısı ÇİPRAS'TAN TÜRKİYE İLE DİYALOG ÇAĞRISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA