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Ankara'da Avcı Emlak Operasyonu: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Ankara’da Avcı Emlak Operasyonu: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara’da ev satma vaadiyle sahte emlak ofisleri açarak vatandaşları yaklaşık 3 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik “Avcı Emlak" isimli Operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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