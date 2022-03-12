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Son dakika: Ermenistan ile yeni dönem! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştü

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: Ermenistan ile yeni dönem! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz. Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu." dedi. Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için adımlar sürüyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

"VERİMLİ VE YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU"
Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Paşinyan'ın pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz iki defa bir araya geldi Moskova ve Viyana'da. Burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımları da görüştüler. Bugün biz de bunların üzerinden biraz geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımıza da her yerden destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son Cumartesi günü de Bakü'deydim. Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına. Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda sayın Dışişleri Bakanıyla da mutabık kaldık."

İKİ ÜLKE ARASINDA BİR İLK
Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.

KARŞILIKLI ÖZEL TEMSİLCİLER ATANMIŞTI
Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı.

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin özel temsilcisi olarak atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan olmuştu.

İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti.

Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam İstanbul Havalimanı'na inmişti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞMELER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.

Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.

SEYŞELLER'DEN MEVKİDAŞLARI VE BULGARİSTAN HÖH GENEL BAŞKANI KARADAYI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof, Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde ve Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Yusof, Radegonde ve Karadayı ile görüştü.

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