Son dakika: Ermenistan ile yeni dönem! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz. Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu." dedi. Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.
Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için adımlar sürüyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.
"VERİMLİ VE YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU"
Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Paşinyan'ın pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz iki defa bir araya geldi Moskova ve Viyana'da. Burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımları da görüştüler. Bugün biz de bunların üzerinden biraz geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımıza da her yerden destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son Cumartesi günü de Bakü'deydim. Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına. Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda sayın Dışişleri Bakanıyla da mutabık kaldık."
İKİ ÜLKE ARASINDA BİR İLK
Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.
KARŞILIKLI ÖZEL TEMSİLCİLER ATANMIŞTI
Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu.
Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı.
Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin özel temsilcisi olarak atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan olmuştu.
İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti.
Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam İstanbul Havalimanı'na inmişti.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞMELER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.
Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.
SEYŞELLER'DEN MEVKİDAŞLARI VE BULGARİSTAN HÖH GENEL BAŞKANI KARADAYI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof, Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde ve Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Yusof, Radegonde ve Karadayı ile görüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler AÖL'de! 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 açık lise sonuçları ne zaman açıklanır?
- Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!
- Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar tatili yapılacak mı?
- Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!
- YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar
- 12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Son gelişmeler
- Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Berat gecesi ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi!
- Gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve gübre ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika duyurdu...
- 2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? İşte ara tatil takvimi...
- Bursa elektrik kesintisi son dakika: Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek?
- Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor?