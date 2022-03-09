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Eski YARSAV Başkanı FETÖ'cü Murat Arslan'ın cezası onandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Eski YARSAV Başkanı FETÖ’cü Murat Arslan’ın cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan verilen 10 yıl hapis cezası onadı.

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