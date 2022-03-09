MİT TIR’ları davasında 3 FETÖ’cü eski askere ceza

3 ESKİ ASTSUBAYA DAHA CEZA VERİLDİ

54 sanığın yargılandığı ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu başkanlığındaki heyet, eski başçavuşlar Ömer Muharrem Güneş, Galip Arslan ve Adana İl Jandarma İstihbarat ve Asayiş Müdürlüğünde görevli eski astsubay Sezai Akyüz, "FETÖ üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar ay, "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 4'er ay, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan ise 5'er yıl hapse mahkum edildi. Daire, diğer sanıklar Hayati Özcan, Celalettin Bardakçı, Mesut Çelik ve İsmail Önder Ata'nın beraatine karar verdi.

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