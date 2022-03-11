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İstanbul, Ankara ve İzmir'de AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler çalışma saati değişti mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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İstanbul, Ankara ve İzmir’de AVM’ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM’ler çalışma saati değişti mi?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınası, başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken bazı önlemler alındı. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler çalışma saati değişti mi?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler çalışma saati değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınası, başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı duyurunun ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Pek çok ilde etkisini gösteren kar yağışı sonrası bazı tedbirler alınırken AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler çalışma saati değişti mi?

11 MART AVM'LER BUGÜN VE YARIN AÇIK MI?

İstanbul'da Alışveriş Merkezleri bugün (11 Mart) açık olacak. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla AVM'lerin bugün açık olduğu duyurulurdu. 12 Mart tarihinde AVM'lerin açık olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer alacak.

11 MART İSTANBUL'DA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in duyrusunda; "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

12 Mart AVM kapanış saati hakkında henüz resmi bir açıklaması bulunmasa yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin erken kapanması bekleniyor.

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