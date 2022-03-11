İstanbul, Ankara ve İzmir'de AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler çalışma saati değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınası, başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı duyurunun ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Pek çok ilde etkisini gösteren kar yağışı sonrası bazı tedbirler alınırken AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler çalışma saati değişti mi?